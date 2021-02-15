شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل حوار بكري لـ«المصري اليوم» تتواصل: علاء مبارك يرد على مستندات النائب بشأن «تيران وصنافير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الرد على النائب مصطفى بكري، بشأن تصريحه بأن الرئيس الأسبق هو من أصدر قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، قائلًا: «أستاذ مصطفى بكرى.. كفى تحريفاً وتزويراً للتاريخ».

وتابع علاء، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين: «عذراً أستاذ مصطفى بكرى.. أكدت مجدداً لجريدة المصري اليوم أن الرئيس مبارك هو من أصدر قرار التنازل عن تيران وصنافير مستدلا بالقرار الجمهورى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠.. يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا حول هذه النقطة تحديداً ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ واﻋﺘﺒﺎر الإﺟﺮاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﯾﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟيه ﯾﻔﺘﻘﺪ الأساس اﻟﻘﺎﻧﻮنى اﻟﻤﺒﺮر ﻣﻦ واﻗﻊ اﻷوراق».

وتابع: «وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠.. أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬى اتخذ أساسا لاتخاذ الاجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الرأى في حكمها الصادر يوم ١٦ يناير ٢٠١٧ وذكرت نصًا (وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ومرفقاته تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية.. وبحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البرى لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير)».

كان النائب مصطفى بكرى قال إن «التطاول» والانتقادات التي وجهها له علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لن تجعله ينسى حضوره هو وشقيقه عزاء والدته في مسجد عمر مكرم في إبريل عام 2014، وجلوسهما لفترة طويلة في العزاء، كما أن «علاء» أبلغه عزاء والده حسنى مبارك الذي كان محتجزا في هذا الوقت في مستشفى المعادى العسكرى.

وأضاف بكرى لـ«المصري اليوم»: إننى أعذر علاء مبارك على رفضه لحديثى الذي قلت فيه إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك هو من أصدر قرار تبعية تيران وصنافير للسعودية وليس الرئيس السيسى، ولكن هذه هي حقائق التاريخ الموثقة بالقرار رقم 27 لسنة 1990، والذى حدد خطوط الأساس في البحر الأحمر والتي أقرت بخروج منطقتي تيران وصنافير عن الحدود البحرية المصرية وأبلغت مصر هذه الخطوط إلى الأمم المتحدة في 2 مايو 1990 .

وحصلت «المصري اليوم» على مستندات من النائب مصطفى بكرى تدعم ما يقوله، وقال: إن ذلك لا يعنى انتقاده للرئيس الأسبق بل هي حقيقة تاريخية كان مبارك فيها منصفا .

وطالب «بكرى»، علاء مبارك بالهدوء وعدم العصبية وعدم الإساءة للآخرين، خاصة أنه لا يتوقف عن الإساءة لكل من يتناول فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدا على ضرورة ان يقتدى بشقيقه جمال مبارك .

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، هاجم النائب مصطفى بكرى، بسبب تصريحات الأخير لبرنامج «بالسياسة» على «المصري اليوم» التي قال فيها إن «سعودية تيران وصنافير قرار أخذه مبارك عام 1990 وأبلغه للأمم المتحدة» .

وتهكم علاء مبارك على التصريحات في تغريدة على «تويتر»، قائلا: «صاحب قرار!! شوف إزاى فعلا! الجدع ده من صغره يستحق لقب أستاذ ورئيس قسم في الـ... لا مؤاخذة يعنى».