شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: كارت الفلاح بديل الحيازة الزراعية ويصلح للمدفوعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة تهتم باستخدام البذور قليلة الاستهلاك للمياه وعالية الإنتاجية، وأنه تم إطلاق برنامج قومى في هذا الأمر.

أضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الإثنين: «كنا نستورد 100% من بذور الخضر، وبدأنا خلال الفترة الأخيرة تسجيل 22 صنفا من الخضر»، وتابع :«سنوجه دعوة للمجتمع المدنى لمشاهدة التجربة التي تهدف لتخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح. وأن الأصناف مبشرة هذا الموسم».



وعن قضية كارت الفلاح قال وزير الزراعة، إنه تم تطبيق الكارت في 15 محافظة، وفى 15 مارس سيطبق في معظم محافظات الجمهورية، وأضاف: «بالتعاون مع البنك المركزى لم يعد الكارت بديلا للحيازة الورقية فقط، فبعدما كان بديلا للحيازة الورقية، أصبح يستخدم في المدفوعات ويتماشى مع التحول الرقمى الذي يشهده قطاع الزراعة وأصبح كارت مدفوعات، ومن حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن يتحمل الفلاح أي تكاليف إضافية».