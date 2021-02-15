شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود تضبط 144 قطعة سلاح.. وتدمير 4 فتحات نفق بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط (3) بنادق قناصة و(3) رشاشات و(11) بندقية آلية و(12) بندقية خرطوش و(25) مسدس صوت و(90) بندقية ضغط هواء فضلاً عن (2500) طلقة مختلفة الأعيرة و(15) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إكتشاف وتدمير عدد (4) فتحة نفق بشمال سيناء.

ونجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات في ضبط (963) كيلو جرام لجوهر الحشيش و(548) كيلو جرام لنبات البانجو و(47) كيلو جرام للأفيون فضلاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

كما تم ضبط (140) عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط (535) ألف قرص مخدر و(7) كيلو جرام من الدهب المهرب، بالإضافة إلى ضبط (15) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن، و(122) طن من الحجارة المخلوطة بالذهب.

فى سياق متصل، قامت قوات حرس الحدود بالقبض على (170) فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ(3740) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الإتجاهات الاستراتيجية للدولة.