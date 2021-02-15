شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسعى لتعليم الطلاب أصول الإتيكيت والتعامل فى المأكل والملبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها خدمة البث مباشر، تماما كشبكة "نتفليكس" و"شاهد" وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة، وهناك إدارة كاملة لضخ وتطوير المحتوى، كما أن الوزارة تسعى لتعليم الطلاب وسط المناهج الدراسية العادية، أصول "الإتيكيت" وكيفية التعامل فى المأكل والملبس لتطوير سلوكياتهم بشكل إيجابى على المدى البعيد.

وأضاف الوزير أن الوزارة لديها منصات رقمية حديثة تعرض مواد ومقررات ومناهج، عبر مجموعة من أكفأ المعلمين، من خلال استديوهات ضخمة تعتمد أساليب للإضاءة وعرض المحتوى بشكل جذاب تماما كالاستديوهات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب قد أحال بيان وزير التعليم الذى عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير إلى لجنة التعليم لإعداد تقرير عنه يعرض بالجلسة العامة.

وكان الوزير قد أكد فى بيانه أمام الجلسة العامة أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".