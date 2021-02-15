أخبار مصر

وزير التموين: سنطبق الدعم النقدي المشروط للخبز بعد انتهاء جائحة كورونا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: سنطبق الدعم النقدي المشروط للخبز بعد انتهاء جائحة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا .

اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعى (2)

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، مساء اليوم، بحضور وزير  التموين، وأحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين.

اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعى (1)

 وأوضح، الوزير، ردا علي مطالب أعضاء اللجنة بالتوسع في إنشاء المخابز لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه يجب الانتظار في فكرة التوسع في المخابز إلي ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعى (3)

وأشار  إلي أن تحرير منظومة المخابز أمر  جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل، لافتا إلي أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعى (5)

وتابع: "فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز سيتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس، حيث سيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز، وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد".

اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعى (6)

وأكد "تلك المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبر والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا