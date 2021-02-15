شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: سنطبق الدعم النقدي المشروط للخبز بعد انتهاء جائحة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، مساء اليوم، بحضور وزير التموين، وأحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين.

وأوضح، الوزير، ردا علي مطالب أعضاء اللجنة بالتوسع في إنشاء المخابز لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه يجب الانتظار في فكرة التوسع في المخابز إلي ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار إلي أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل، لافتا إلي أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

وتابع: "فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز سيتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس، حيث سيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز، وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد".

وأكد "تلك المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبر والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن".