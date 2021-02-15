شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: البعض يريد "تجريس" الوزارة عبر فيس بوك.. ودول تريد نقل تجربتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن البعض من أولياء الأمور يلجؤون إلى إطلاق الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعى رغم أن الوزارة لديها منصة لتسجيل الشكاوى التى قد تواجه أولياء الأمور، مضيفا: "تفسيرى أن الأمر نفسى، فالجاد فى شكواه يسلك المسارات الجادة ويسجل الشكاوى من خلال تلك البوابة، أما من يريد "تجريس الوزارة" فيلجأ للفيس بوك، وهو أسلوب استنكره".

وأشار الوزير إلى أن هناك دول تريد نقل تجربة التعليم من مصر وتوفير آلاف الفيديوهات والمحتويات التفاعلية التى تم نشرها لتحديث المناهج التعليمية، قائلا: "رسالتى للأهالى أن الاعتماد على تلك الفيديوهات المحدثة على أعلى مستوى يوفر الوقت والمجهود".

كما أكد شوقى حرص الوزارة على ألا يكون هناك احتكاك بالتحديثات التكنولوجية لمن هم أقل من 4 ابتدائى، حفاظا على مهاراتهم فى أن يكتبوا بأيديهم وأن يتعلموا تربويا بشكل سليم، ثم يكون هناك احتكاك بالتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا للجنة التعليم مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

وقال شوقى: "لا زلنا فى احتياج لكسب ثقة الأهالى فى الإقبال على المنصات التكنولوجية للوزارة، والتى تحتوى على كافة المناهج والمقررات، ولكنهم يصرون على إرسال الأبناء للدروس الخصوصية، وهو أمر نسعى لإصلاحه ومعالجته".