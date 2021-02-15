شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الجامعات وتفاصيل الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من التساؤلات تشغل طلاب الجامعات وأولياء الأمور حول تفاصيل إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول وموعد انطلاق الفصل الدراسى الثانى وفيما يلى يجيب" الخليج 365 " على أبرز 10 أسئلة تدور فى أذهان طلاب الجامعات

س 1 متى تنعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول؟

وزير التعليم العالى أكد أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد.

س2 متى سيتم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للجامعات؟

ستعلن الكليات جداول الامتحانات على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

س3 هل هناك اتجاه لاستبدال امتحانات الفصل الدراسى الأول بأبحاث؟

نفت وزارة التعليم العالى استبدال امتحانات الجامعات والمعاهد بأبحاث أو اختبارات إلكترونية باستثناء بعض الجامعات والكليات التى أعلنت ذلك مسبقا.

س4 هل يحق للطلاب تقديم طلبات لتأجيل العام الدراسى؟

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه يمكن لأى طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسى أن أراد ذلك، وسيتم النظر فى تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسى عام رسوب وذلك وفقًا للوائح والقوانين.

س 5 ما مصير طلاب الجامعات الخاصة؟

الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أكد أن ما ينطبق على الجامعات الحكومية ينطبق على الجامعات الخاصة فيما يخص قرارات استئناف الدراسة وأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

س6 متى يتم تسكين الطلاب بالمدن الجامعية؟

أعلنت الجامعات أنه سيتم ترحيل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية اسبوع واحد وذلك بعد قرار مد إجازة الفصل الدراسى الأول على أن يتم التسكين وفق جداول معلنة سابقا وقبل امتحانات الفصل الدراسى الأول

س7 متى يبدأ الفصل الدراسى الثانى بالجامعات؟

من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 27 فبراير المقبل وذلك بعد قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمد إجازة منتصف العام اسبوع واحد.

س8 ما مصير الدراسة بالفصل الدراسة الثانى؟

تطبيق التعليم الهجين الذى يعد مزيجا بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بُعد فى الفصل الدراسى الثاني. ‏

‏س9 ما هو شكل حضور الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى؟‏

‏ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أكد أن حضور الطلاب للدارسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من 3-4 أيام.

س10 متى ينتهى الفصل الدراسى الثانى؟

من المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس المقبل لبحث الخريطة الزمنية للعام الجامعى ومن المتوقع أن يتم تعديل خريطة العام الجامعى نظرا لطول فترة إجازة الفصل الدراسى الأول، وذلك لاستكمال الخطة الدراسية لكل التخصصات العلمية.