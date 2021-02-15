شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: انخفاض البطالة لـ7.2 % خلال الربع الأخير لـ2020 رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: انخفاض البطالة إلى 7.2 % خلال الربع الأخير لـ2020 رغم كورونا.. توافق بين الحكومة والنواب على حصر المستوفين للشروط من العمالة المؤقتة لتثبيتهم.

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انخفاض البطالة إلى 7.2 % خلال الربع الأخير لـ2020 رغم كورونا.. توافق بين الحكومة والنواب على حصر المستوفين للشروط من العمالة المؤقتة لتثبيتهم

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