شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن انتهاء موعد تلقى طلبات التعيين فى وظيفة معاون لدفعة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة التعينات بالنيابة العامة، اليوم الاثنين فى الرابعة عصرا، غلق باب تلقى طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل.

وقام المتقدمون بطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات اعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى من 16 وحتى 21 يناير الماضى، مقابل رسوم 500 جنيه يتم توريدها فى خزينة مكتب التعينات بعد تقديم صورة من المؤهل.

وبدأ مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء فى تلقى الملف بعد تدوين البيانات المطلوبة فيه، وذلك اعتبارا من 30 يناير وحتى 15 فبراير من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة، وبعد تسجيل المتقدم بياناته إلكترونيا وفقا للرقم السرى المرفق على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.eg.

وحددت النيابة العامة ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما، بينما حددت المستندات المطلوبة وهى:

1-شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات

2-شهادة بتقديرات السنوات الدراسية

3-قيد ميلاد مميكن

4-صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم

5-صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفى حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات، وتعهدا بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد، أو وفى حالة وفاته يقدم صورة من شهادة الوفاة.

6-إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو شهادة إعفاء من التجنيد.

7-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى المتقدم.

8-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لوالد المتقدم.

9-صورة سند الملكية أو الحيازة الزراعة، إذا كان المتقدم أو لأسرته أرض زراعية.

10-عدد 4 صور شخصية حديثة بالملابس الرسمية (البدلة) بخلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.

11-شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، موضحا بها وظيفته الحالية وراتبه الشهرى والمؤهل الدراسى المعين به، ومؤهله الحالى إذا وجد به تغير.

12- قيد عائلى لوالد المرشح وللجد لأب والجد لأم و4 صور من كل قيد.

13-الملف نفسه يحتوى طلب تعيين باسم النائب العام، ومواعيد تقديم الملف، والرقم السرى الخاص بالمتقدم.