شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نجحنا فى مشروع "البيض المخصب" والبيضة سعرها 6.5 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة كان لها جهود قوية لدعم قطاع المصدرين والمنتجين الزراعيين، خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع أزمة فيروس كورونا، وذلك لمساعدة هذا القطاع الهام في زيادة التصدير، وهو ما أدى تقدم مصر عالميا في تصدير الموالح، وتفوقت على أسبانيا المشهورة فى هذا الأمر، بل وأصبحنا نصدر لها موالح، لافتا إلى أنه تم التواصل مع المسئولين لتخفيض الفائدة، ورسوم الشحن، وكذلك حل مشكلة شهادة المنتج المحلى، التي كانت مطلوبة من المصدرين الزراعيين، وكذلك استثناء التعامل مع القطاع بنظام الشركات، ليتم السماح بالتعامل مع الأفراد.

وأوضح القصير، خلال كلمته اليوم فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى ، أن المعامل فى مصر حاصلة على شهادة متقدمة على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى نجاح مصر في إنشاء مشروع لإنتاج البيض المخصب، والذي يعد الوحيد في أفريقيا ورقم ثلاثة عالميا، لإنتاج اللقاحات، والذى ينتج 3 مليون بيضة، مشيرا الى أن سعرالبيضة المخصبة تباع في الخارج بـ 6 ونصف دولار، ونبيعها في مصر بـ 15 جنيه، مشيرا الى أنه تم اعتماد 14 مؤسسة لانتاج الدواجن، معزولة عن انفلونزا الطيور ، مؤكدا أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 100 مليار جنيه .

يشار الى أن البيض المخصب ، أو البيض الخالي من المسببات المرضية يهدف لإنتاج بيض مخصب ومعقم خالى من أى عدوى أو ملوثات، باستخدام وسائل تكنولوجية غاية فى التقدم وبتكلفة عالية ، ويستخدم هذا النوع من البيض في انتاج معظم اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الادمية، وانتاج المواد المشخصة للأمراض الفيروسية، فضلا عن عزل وتصـــنيف الفيروســات .

وقال وزير الزراعة ، " تم رفع القيمة التسليفية للتمويل الزراعى، من خلال البنك الزراعى، لمساعدة الفلاحين، اعفاء كل الفلاحين المتعثرين، من دفع قيمة مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه، وخصم نصف قيمة المديونية للمديونيات الأكثر من 25 الف، مشيرا الى أنه كان هناك أكثر من 320 ألف عميل متعثر ومنهم من كان مديون منذ 15 عاماً".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول المصدرة، حيث بلغت قيمة التصدير الزراعى 33 مليون دولار، وتمكنا من فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، وهى خطوة جيدة جدا، تمت بناء على دراسات وابحاث، مشيرا إلى أن السفير الياباني في مصر، عندما رأى الإجراءات التي تتبعها الوزارة من تحاليل للعينات، وقام بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، عقب مشاهدته لتلك الإجراءات حيث كتب " أن يحق لمصر أن تفخر بالزراعة".