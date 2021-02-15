شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مناطق الزيارات السياحية فى سانت كاترين لمدة 3 أيام لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من قطاع شرطة السياحة والآثار، بشأن غلق مناطق الزيارة فى المحمية " جبل موسى – وادى الجبال – وادى الأربعين- وادى إطلاح – وادى التلعة" بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وذلك من الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، نظرا للظروف المناخية المتوقعة.

وأكدت "شرطة السياحة والآثار" فى إخطارها أن الغلق لا يشمل الزائرين القاصدين لمدينة سانت كاترين.

ومن جانبها أرسلت غرفة شركات السياحة، تعليمات شرطة السياحة والآثار، لأعضاء الجمعية العمومية، لعدم إدراج الزيارات فى برامجهم السياحية خلال الفترة المذكورة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وكشفت النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض حاد فى درجات الحرارة غدا وصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ 2 درجة تحت الصفر.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد.