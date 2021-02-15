شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بإنشاء محطة معالجة للصرف الزراعى بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء الفورى فى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى، وذلك بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كم، وذلك بهدف استصلاح وزراعة حوالى 500 ألف فدان غرب الدلتا، فى إطار استراتيجية الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور كلٍ من المهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس كريم مدور رئيس مجلس إدارة شركة متيتو.