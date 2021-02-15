شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود تضبط 144 قطعة سلاح وتدمر 4 أنفاق بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت قوات حرس الحدود في ضبط (144) قطعة سلاح مختلفة الأنواع واكتشاف وتدمير (4) فتحة نفق بشمال سيناء و(1558) كيلو جرام من النباتات المخدرة وضبط (140) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب.

وواصل قوات حرس الحدود تكثيف جهودها خلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ونتج عن جهودها ضبط (535) ألف قرص مخدر والقبض على(170) فرد من المهربين والخارجين عن القانون وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد( 3740) فرد .‎