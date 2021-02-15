شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى:"أى حد بوشين حرام إلا في الفتوى لازم تكون بـ14 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،إن تغيير الفتاوى وفق الزمان والمكان والمصلحة ليس بالأمر السيئ، كون العلماء جميعاً كانوا يغيرون فتواهم، وتابع:" الإمام الشافعى كان له رأيين والإمام أحمد بن حنبل،كان له 12 رأى في المسألة الواحدة ..أي حد بوشين حرام لا يجوز إلا في الإفتاء لازم تكون بـ14 وش".

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"،أن الأحكام في الدين ثابته ولكن الفتوى هي المتغيرة، مثل الربا الحكم فيها أنها كبيرة من الكبائر ولا يوجد فيها نقاش ،ولكن أموال البنوك حلال لأن البنوك أصبحت شريكا وجهة إقراض، وتابع:"التغيير في الفتوى وليس في الحكم".

وتابع"الجندى"، :"نحن ليسنت أنبياء ونتمتع بوحى من الله عز وجل .. بل يأخذ منا ويرد..اتخلصوا من سيطرة الفتوى على حياتكم"، وتلا قوله تعالى :" قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍۢ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ".