شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعقد مقابلات لاختيار رؤساء لجان ومراقبى امتحانات الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمدى السيد، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن بعد عقد لجنة مقابلات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2020، 2021، موضحا أن أعضاء اللجنة التى تعقد المقابلات تتم وفق ما ورد من قطاع التعليم الفنى بالوزارة حيث أجرت المديرية أمس الأحد مقابلات لاختيار رؤساء لجان التعليم الصناعى والإثنين 15 فبراير الجارى للتعليم الزراعى وغدا الثلاثاء للتعليم التجارى والفندقى.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن الاختيار وفق الكفاءة والخبرة، كما أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد لجنة اختيار رؤساء اللجان.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات بشأن الاستعدادات والتجهيزات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل استعداد الوزارة للامتحانات وتسجيل الطلاب للاستمارة الإلكترونية.

وحددت الوزارة خطوات تسجيل الطلاب الاستمارة، منها إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام طلاب الدبلومات بتسجيل الاستمارة الإلكترونية، كما يتم تسجيل الطلاب الاستمارة من خلال الرابط ويجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.

وأوضحت أن تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب، ويمكنه الحصول عليه خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد، والتنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وضرورة أن يسجل كل طالب الاستمارة بنفسه، ويراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، وتسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء، ويطبع الاستوديو اسم الطالب رباعيا على الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة.