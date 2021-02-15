شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستعرض زيادات مرتبات الأئمة: أحوالهم تحسنت فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توجه الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأئمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير الأوقاف فيما يخص الأئمة وخطباء المكافأة، بحضور وزير الأوقاف.
وقال الوزير: " فى عهد الرئيس السيسى، حدث تحول نسبى فى مرتبات الأئمة، وليس الأئمة فقط، بل هناك فئات أخرى فى المجتمع، وما قمنا به فى هذا الصدد مع الأئمة أفضل بكثير مما حدث مع نفس الكادر الوظيفى فى جهات أخرى".
وأكد وزير الأوقاف أنه بعد إقرار قانون صندوق الوقف الخيري، سيكون أحد الأدوات لتحسين أحوال الأئمة، قائلا: "علي السنة المالية الجديدة سيكون متاح نعمل حاجة"، مضيفا أن توجه الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، بأن يكون الوضع المالي للإمام لابد أن يتناسب مع مكانته العلمية.
واستعرض وزير الأوقاف إجراءات تحسين أحوال الأئمة وما تم خلال فترة تولى رئیس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قائلا: "عند تولى منصب الوزارة وقبل تولى الرئيس كان إجمالى ما يتقاضاه الإمام 1288 جنيها قبل الاستقطاعات، وبلغت بعد الاستقطاعات حوالى 860 جنيها، والآن أقل إمام يتعين بالليسانس 4075 جنيها بزيادة 216%، ويتقاضى الحاصل على الدكتوراة 5000 جنيه بزيادة 253% عما كان يتقاضاه، فأقل زيادة للأئمة حديثى التعيين بلغت 2787 جنيها، فى حين بلغت زيادة الأئمة الحاصلين على الدكتوراة 3943 جنيها، بالإضافة لتوفير الزى لهم".
وتابع: "وبالنسبة لهيئة الأوقاف فقد بلغ إجمالى ما تحققه 560 مليون جنيه بالسنة، هذا المبلغ تدرج بعد ضبط أحوال الهيئة إلى مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه بزيادة 900 مليون جنيه إضافية".
واستكمل الوزير: "بالرغم من أزمة كورونا والأحداث التى تمر بها دول العالم، فهيئة الأوقاف فى العام الماضى حققت إيرادات بنسبة مليار وخمسمائة
وأربعين جنيها، وهذا العام فى السبعة أشهر الأولى حققنا نسبة نمو بالإيرادات 20.8% بما يقرب من 163 مليون جنيه زيادة عن نفس المدة من العام الماضي".
وبشأن توفير زى الأئمة، قال مختار جمعة: "الوزارة لديها مصنع لتصنيع الزى الرسمى، ولكن المصنع لا يكفى لتصنيع الزى لعدد الأئمة، فقد تعاقدنا مع شركة المحلة للغزل والنسيج، وفى شهر فبراير الحالى سيتم تسليم الزى الأول للأئمة، ومن خطة الوزارة تسليم الزى ثلاث مرات كل عامين حتى يظهر بالمظهر اللائق، وهذا من الموارد الذاتية للوزارة ومن مصنعها".