شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستعرض زيادات مرتبات الأئمة: أحوالهم تحسنت فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توجه الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأئمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير الأوقاف فيما يخص الأئمة وخطباء المكافأة، بحضور وزير الأوقاف.

وقال الوزير: " فى عهد الرئيس السيسى، حدث تحول نسبى فى مرتبات الأئمة، وليس الأئمة فقط، بل هناك فئات أخرى فى المجتمع، وما قمنا به فى هذا الصدد مع الأئمة أفضل بكثير مما حدث مع نفس الكادر الوظيفى فى جهات أخرى".

وأكد وزير الأوقاف أنه بعد إقرار قانون صندوق الوقف الخيري، سيكون أحد الأدوات لتحسين أحوال الأئمة، قائلا: "علي السنة المالية الجديدة سيكون متاح نعمل حاجة"، مضيفا أن توجه الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، بأن يكون الوضع المالي للإمام لابد أن يتناسب مع مكانته العلمية.