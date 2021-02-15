شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: لا صلاحيات لوزارة الإعلام من قريب أو بعيد على الهيئات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم وجود صلاحيات لوزارة الدولة للإعلام من قريب أو من بعيد على المجلس أو الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة طبقا للقوانين المنظمة لعملها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، والنائبين نادر مصطفى وكيل اللجنة وتامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال جبر، أن المسألة أصبحت تحتاج للتنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئات الثلاثة، لافتا إلى أن وزارة الدولة للإعلام جهة حكومية تمارس صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء، أما المجلس الأعلى والهيئات فهى مستقله وتمارس اختصاصاتها المستمدة من الدستور والقانون، والدستور له المرتبة العليا.

وأضاف جبر، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا مؤخرًا يقضى بأن يعمل وزير الدولة للإعلام على التنسيق بين الهيئات الثلاث، وربما وضع هذا النص لهواجس سابقة، حيث كان يقال أن هناك صراعات فيما قبل التعيينات الأخيرة بين الهيئات الثلاث.

ولفت كرم جبر، إلى أنه كان من المفترض أن يتولى وزير الدولة للإعلام وفقا لهذا القرار التنسيق مع الجهات الثلاثة ولكن لم يحدث، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بالفعل بين الأعلى للإعلام والهيئتين بعد التعيينات الأخيرة وتم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال التدريب دون نص قانونى، وأصبحت المسألة هى الحاجة الفعلية للتنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئات.

وعن صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نوه كرم جبر، إلى أن أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص والمجلس قام منذ تأسيسه على إصدار التراخيص للصحف القومية والحزبية والخاصة والقنوات والراديو وتم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.

ونوه جبر، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتصدى للهجوم على الفن المصرى خاصة أن هناك مواسم لمثل هذا الهجوم وشهر رمضان المعظم مقبل.