شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراك 8984 فتاة بالكنيسة القبطية فى برنامج "بنت الملك" لزواج الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الكنيسة القبطية برنامج "بنت الملك"، تحت شعار" لا تحرم فتاة من زواج"، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس وسكرتارية الرعاية الاجتماعية، وأسقفية الخدمات الاجتماعية، الذى يهدف إلى مشاركة الكنيسة فى مساعدة أية فتاة فى نفقات الزواج عن طريق عمل دفاتر توفير لكل فتاة من سنة 10-15 سنة من خلال قاعدة البيانات الموحدة المدون فيها أسماؤهن والأرقام القومية.

وبحسب أحدث إحصائية للبرنامج حصل عليها ”الخليج 365” قد تم عمل دفاتر بنت الملك مؤخرا لعدد 249 فتاة من إيبارشية أبوتيج و 64 فتاة من إيبارشية السويس و 349 فتاة من إيبارشية وسط الجيزة و 158 فتاة من منطقة الهجانة، ليصبح عدد البنات المشتركات فى البرنامج حتى 31 يناير 2021 هو 8984 فتاة.

وبدأت نواة المشروع منذ 10 مايو العام الماضى، حين استقبل البابا تواضروس الثاني، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالمقر البابوي، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي، فيما يخص مشروع "بنت الملك" الذي يهدف إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلوغهن سن الزواج، ممن تساهم الكنيسة في دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة، والراغبين في تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة، ما يسهم في تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق.

وتم توقيع البروتوكول من جانب الكنيسة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات، ومن جانب بنك ناصر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.