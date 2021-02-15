شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة قبل افتتاح الدورة الـ 61 لمعرض "ديارنا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدورة الـ 61 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية»، والتي ستفتتحها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم إجراءات احترازية مشددة، وتقام الدورة تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى،

وتشهد الدورة التزاما بكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الاحمر في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر به وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

و تتضمن الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال فترة المعرض توفير الهلال الأحمر فرق توعية مترجلة خلال فاعليات المعرض لتنظيم كثافة الاعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالاضافة الي قياس درجات الحرارة لكافة العارضين والزائرين للمعرض بما في ذلك الفنيين على مدار اليوم بما في ذلك فحوصات عشوائية، والتعقيم الدوري للمعرض على مدار اليوم مع توفير تعقيم شخصي لمن يرغب بشكل دوري على مدار اليوم.

كما سيتم توزيع إرشادات الهلال الأحمر خلال المعرض على العارضين والزوار للتوعية بالإجراءات الاحترازية، بالاضافة الي جولات من مشرفي الوزارة لضمان ارتداء الأقنعة من قبل جميع الزوار والعارضين ،وتوفير مستشفيي ميداني مجهزة خلال فعاليات المعرض مع وجود سيارات اسعاف مخصصة، و توفير مكان مخصص للتوعية الحضور بكل ما يتعلق بكوفيد -19 من قبل وزارة الصحة.



































