"كارت فلوس".. وزير التموين يكشف موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة خلال الدعم النقدي المشروط، عقب انتهاء جائحة كورونا.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، بحضور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين.

وأكد الوزير، ردًا على مطالب أعضاء اللجنة بالتوسع في إنشاء المخابز؛ لتوفير فرص عمل، أنه يجب الانتظار في فكرة التوسع في المخابز إلى ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، ويساعد على فتح مجالات للعمل، لافتًا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

وأشار إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز ستتم على غرار السلع التموينية، من خلال "كارت فلوس"، حيث سيتم حساب نقود له على بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها بالبطاقة، ويحصل على الحصة التي يحتاجها من الخبز، وما يتبقي يتم وضعه في حساب نقدي يشتري به ما يريد.

وأكد الوزير أن تلك المنظومة ستجعلنا قادرين على دعم صناعة الخبز، والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن.​