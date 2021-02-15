وزير التعليم لـ"النواب": ربع مليار مشاهدة لمنصة "ذاكر" الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن كافة الكتب الدراسية في الثانوية أصبحت "ديجيتال"، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، مضيفًا أن الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع شركة "أورانج"، من خلال باقة تكلفتها 5 جنيهات، توفر دخول مجاني على كافة منصات وزارة التعليم، وأن شركات المصرية للاتصالات وفودافون قدموا نفس العروض للطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا للجنة التعليم مع وزير التربية والتعليم، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

وقال شوقي للنواب: "كان لدينا منذ فترة وجيزة 7 آلاف محتوى تعليمي على منصة إدارة التعليم أصبحوا 50 ألف، باللغتين العربية والإنجليزية، وحققنا 340 مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أي موقع في العالم، بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة ذاكر".

وأكد الوزير: "قدمنا وعود في شهر أكتوبر الماضي، تم تنفيذها في ديمسبر، ده شغل كبير من ناس محترفة"، مضيفًا: "نعمل على أن تكون كل كتب الوزارة تصبح تفاعلية، وحاليًا لدينا أكثر من 120 كتابًا تفاعليًا، ونبذل جهود مع أطراف عديدة، إن كل طالب في مصر يكون معاه جهاز متصل بالإنترنت.​