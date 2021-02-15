ضبط 4 متهمين في واقعة سحل وتجريد معاق من ملابسه وتصويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة والسخرية منه فى الدقهلية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى بالضرب على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة وإيثاق قدميه بحبل وتجريده من بعض ملابسه وتصويره.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد هوية المجنى عليه (من ذوى الإحتياجات الخاصة - مقيم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية).

كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص - مقيمين بذات الناحية وبإستدعاء المجنى عليه حضر وبرفقته والده وإتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة منذ حوالى شهر ونصف.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة نظراً لقيام المجنى عليه بالتعدى على أحدهم بالسب والشتم حال توجهه لمحل عمله بالقرية محل إقامة المجنى عليه ، وضبط بحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.