شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: يجرى حاليا انتهاء تطوير 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وفى مقدمتها جهود تطوير الشركات، فى ظل حرص الدولة على تحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، للنهوض بأدائها والحفاظ على المال العام.

وحول جهود تطوير الشركات، أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بقطاع القطن والغزل والنسيج، يجرى حاليا الانتهاء من تطوير 3 محالج فى الزقازيق، وكفر الدوار، وكفر الزيات لتضاف إلى محلج الفيوم المطور الذى تم الانتهاء من إنشائه وتشغيله، ومن المخطط تطوير 3 محالج أخرى خلال العام 2021، بما يحقق طاقة إنتاجية 4 ملايين قنطار شعر سنويًا، إلى جانب جهود تحديث البنية التحتية فى مصانع الغزل والنسيج والتى تشمل نحو 65 مبنى تمهيدا لتركيب الماكينات والآلات الجديدة، مع برامج لتدريب ورفع قدرات العنصر البشرى، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الانتاج المحلى من القطن لزيادة تنافسيته فى الأسواق العالمية وتصديره بقيمة مضافة فى صورة منتجات.

وتطرق الوزير إلى أهم الإيجابيات المترتبة على تنفيذ منظومة تداول الأقطان الزهر الجديدة، التى تم تنفيذها فى محافظات الفيوم، وبنى سويف، والشرقية، والبحيرة، لافتًا إلى أنه يأتى فى مقدمة تلك الإيجابيات وضع الأسس لمنظومة جيدة لتجميع وتداول القطن بعيداُ عن التلاعب والغش والخلط، لتكون نواة لإنشاء بورصة الأقطان، ضمن بورصة السلع، بالإضافة إلى حصول الفلاح على السعر العادل لأقطانه من ناحية الرتبة ومعدل التصافى، مما يساهم فى زيادة الاهتمام من جانب الفلاح بهذا المنتج، وبالتالى ارتفاع جودة الأقطان المصرية، وزيادة كل من الطلب عليها وأسعارها فى الأسواق العالمية، وتحقيق مفهوم الشمول المالى، من خلال حصول الفلاح على قيمة الأقطان من فروع البنوك، بالإضافة إلى التشجيع على التجارة فى الأقطان من خلال المنظومة الرسمية.

وفى قطاع الصناعات المعدنية، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت، وجار العمل بالمرحلة الثانية للتطوير، بما يرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 46 ألف طن إلى 500 ألف طن بيليت سنويا، إلى جانب إنشاء مسبك لإنتاج 10 آلاف طن بدلًا من ألف طن، بالإضافة إلى مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم والذى يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التى تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ومشروع آخر لإنتاج الجنوط فى شركة مصر للألومنيوم فى إطار جهود توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.

كما تم استعراض جهود التطوير فى مجال الأسمدة والصناعات الكيماوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مصنع "كيما 2" لإنتاج 1200 طن يومى من الأمونيا و1575 طنًا يوميًا من سماد اليوريا، باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وأوضح أنه يتم إنشاء وحدة أمونيا جديدة بشركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص لأغراض التصدير، لانتاج 1500 طن يومى، إلى جانب الجهود الجارية لتوطين تصنيع الإطارات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لزيادة المكون المحلى لصناعة السيارات، وإحلال الواردات، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7.5 مليون إطار سنوى من مختلف الأنواع والمقاسات.