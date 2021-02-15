شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. نص إقرار ولى الأمر برغبته في عدم حضور ابنه الفصل الدراسي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نشر نص إقرار ولى الأمر برغبته في عدم حضور ابنه الفصل الدراسي الثاني والدراسة أون لاين، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

وزير الزراعة للنواب: الزيادة السكانية خفضت نصيب الفرد لقيراطين بعدما كان فدانا

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة شهد تطورا كبيرا، والعمل يتم من خلال مجموعة من المحاور وفقا لخطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا الى أن الإصلاح الهيكلى من أبرز الملفات التى تعمل عليها الوزارة ، وتم إعداد منظومة لهيكلة الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنها قريبا .

حصاد الوزارات.. التعليم تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية يونيو المقبل بالمدارس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم..

الصحة العالمية توافق على 3 لقاحات جديدة لفيروس كورونا .. التفاصيل

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمنظمة ، إنه بالنسبة للقاح استرازينيكا، وبعد مراجعة مأمونية اللقاح فى عدة مجموعات ثبت أن اللقاح مازال ناجحا حتى مع كبار السن، فوق الـ65 عاما، مضيفا : "وحتى لو نجاح اللقاح أقل فى هذه المجموعات، فإن وجود لقاح أفضل من عدم وجود لقاح".

السكة الحديد تعلن الدفع بقطارات جديدة وتعديل مواعيد بخطوطها ابتداء من اليوم

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ وهي تشغيل قطارين بين القاهرة وبيلا ابتداءً من اليوم مع تعديل مواعيد القطارات، كما تقرر تعديل تركيب بعض القطارات لعربات محسنة على بعض الخطوط كالتالى:

النص الكامل لمشروع لائحة مجلس الشيوخ بعد موافقة "النواب" عليها فى مجموعه

ننشر النص الكامل لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، عليها فى مجموع موادها.

رئيس اللجنة الثلاثية يؤكد تجميد مستحقات منتخب الشباب لحين انتهاء التحقيقات

أكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتنهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيراً إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتاً لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب .

مصر السيسى عين على التاريخ وعين على المستقبل.. التطوير الذى تشهده البلاد مؤخرًا يشمل جميع أرجاءها وقطاعاتها.. النظر إلى المستقبل لم يطغ على إحياء حضارة مصر وإرثها التاريخى.. ومسئولية التعليم والإعلام كبيرة

شهدت مصر خلال سنوات قليلة ما لم تشهده على مدار تاريخها الحديث؛ فهناك ثورة حقيقية شملت جميع أرجاءها، سواء على مستوى البناء والتشييد أو الطرق والنقل إضافة إلى الاهتمام بإحياء تراثها وحضارتها وتاريخها المنسي، فكثير من معالم مصر الآثرية شهدت إهمالًا أضر بها وصورتها أمام العالم، الذي كثيرًا ما كنا نُشاهد انتقادات من الخارج حول تردي أوضاع معالمنا السياحية واتهامنا بعد النظر لها واستغلالها، إلى الحد الذي دفع البعض إلى تخيُل امتلاك دول آخرى لمثل هذا الآثار والمعالم التاريخية، وما كان سيفعله بها من خلال الاهتمام والترميم الدائم والترويج لها عالميًا.

رئيس الوزراء يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع لجنتى إسكان وتنمية البرلمان

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حاليا اجتماعا مع هيئتى مكتب لجنتى الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة .

تفاصيل الخلاف حول المادة المنظمة لسفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج.. اللائحة الداخلية تعطى لرئيس المجلس حق الاعتراض.. وتحظر على النائب الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات إلا بإذن كتابى

شهدت المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ، للخارج جدلا كبيرا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث ألزمت المادة عضو مجلس الشيوخ الذى يرغب فى السفر، بإخطار رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

وحظرت المادة على عضو الشيوخ الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

تفاصيل انهيار عقار روض الفرج.. وفاة شخصين وإصابة طفل من أسرة واحدة وانهيار جزئى بعقارين مجاورين.. الأهالى: مطبخ الدور الأرضى انهار منذ شهر والسكان أبلغوا الحى وتمكنا من إنقاذهم.. وإخلاء العقارات المجاورة.. صور

شهد حى روض الفرج بالقاهرة صباح اليوم، انهيار عقار مكون من 4 ادوار اسفر عن وفاة شخصين "محمد درويش، وياسمين زوجته" وإصابة طفل 13 سنة من أسرة واحدة، وأدى الانهيار إلى انهيار جزئى بعقارين مجاورين، كما تم إخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات.

وانتشلت قوات الحماية المدنية الضحايا من اسفل العقار، حيث استمر البحث عن المفقودين أسفل الانقاض قرابة الـ12 ساعة، كما فرضت قوات الامن كردون امنى بمحيط العقار والشوارع المؤديه إليه.

”الخليج 365” يكشف كواليس "أغرب القضايا".. حكاية أقدم دراما إذاعية بوليسية فى مصر.. بدأها عبده دياب أواخر السيتينيات وسلم ابنه الراية.. كون موسوعته الشخصية قبل زمن الإنترنت وقدم قصص الجريمة الغربية بنكهة مصرية

"أغرب القضايا.. برنامج يكتبه ويخرجه عبده دياب".. لأكثر من 50 عامًا ارتبط عشاق الإذاعة المصرية بهذه العبارة التى ينقلها لهم صوت عميق مع موسيقى تصويرية تشى بالغموض والإثارة، لتأخذهم فى جولة بين ملفات القضايا وقصص الجرائم الغريبة حول العالم بنكهة مصرية خالصة. شارك فى حلقات الدراما الإذاعية البوليسية عشرات النجوم والأصوات الإذاعية المهمة من الفنانة القديرة أمينة رزق إلى سيدة المسرح سميحة أيوب والفنانات زوزو نبيل وإنعام سالوسة والفنانين حسن حسنى، سمير حسنى ورشوان توفيق وسناء شافع وجمال إسماعيل وغيرهم، حيث كان الأبطال يتغيرون بين حلقة وأخرى لكن يظل توقيع المؤلف والمخرج عبده دياب ثابتًا.

النيابة تأمر بتحليل "dna” لطفلة عرضتها أمها للبيع مقابل 50 ألف جنيه

قررت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، إجراء تحليل "dna” على طفله رضيعة عرضتها أمها للبيع على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.

ننشر بيانات إقرار ولى الأمر بعدم حضور ابنه الترم الثانى والدراسة أونلاين

أعلنت المديريات التعليمية إقرار الغياب الاختيارى عن الفصل الدراسى الثانى، الذى يوقعه ولى الأمر فى الإدارة التعليمية حال اختيار استكمال ابنه الدراسة بالفصل الدراسى الثانى من خلال التعليم عن بعد.

وشملت بيانات الإقرار اسم ولى الأمر ورقم البطاقة واسم نجله بالمدرسة والصف الدراسى الذى يدرس به الطالب والعام الدراسى، وجاء نص الإقرار" أن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف اتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر أيام الاختبارات فقط وهذا إقرار منى ذلك".

"الأعلى للإعلام":إغلاق 30 صفحة سوشيال تحمل اسم المستشار عدلى منصور

أكد كرم جبر، رئيس المجلس للأعلى لتنظيم الاعلام، على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوي التي ترد للمجلس من المضارين والمواطنين فيما تنشره بعض وسائل الاعلام، وذلك بالتحقيق فيها خلال 24 ساعة واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون،ومنها شكوي من المستشار عدلي منصور ، بوجود 30 صفحة باسمه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإغلاق هذه الصفحات

اشتباكات بالأيدى والكراسى فى انتخابات "المحامين" بجنوب القاهرة

وقعت اشتباكات بالأيدى و الكراسي بين عدد من أنصار بعض المرشحين في انتخابات النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وأصيب عدد من المحامين بالرأس و الوجه.

وكانت قد شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديدين، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى