شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم أمام النواب: لم نطلب تعريفة واحدة من الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق، شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما نراه الآن فى الثانوية العامة تمت مناقشته وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا.

وأضاف شوقى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم: "نقوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب "تعريفة" واحدة من الموازنة العامة"، مضيفا: "لا يسألنا الكثيرون: كيف استطعنا إنجاز ذلك دون تكليف الموازنة أموالا إضافية".

وتابع شوقى قائلا: "لجأنا مؤخرا للحلول الابتكارية فى مواجهة المشكلات المتعلقة بتحديث نظم التعليم، أو مواجهة كورونا".

وأشار إلى أن التعاون خلال الفترة الماضية كان وثيقا مع وزارة الصحة، لتدشين حملات توعية موسعة تدربت عليها مديريات التعليم فى عموم الجمهورية، لمراعاة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمى.

واستطرد الوزير: "كل ما يتعلق بالثانوية العامة قد شهد مناقشات مستفيضة مسبقة، وما نراه من إجراءات تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا".

يذكر أن وزير التعليم عرض بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير وكشف فيه أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".