شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية يونيو المقبل بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم..

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