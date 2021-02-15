شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع لجنتى إسكان وتنمية البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء ، حاليا اجتماعا مع هيئتى مكتب لجنتى الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب ، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة .

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه الدعوة ، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة ، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطارجهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية .