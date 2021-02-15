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رئيس الوزراء يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع لجنتى إسكان وتنمية البرلمان

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء ، حاليا اجتماعا مع هيئتى مكتب لجنتى الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب ، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة .

 

وكان  الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه الدعوة ، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة ، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن  فى إطارجهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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