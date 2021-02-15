شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تنبؤ الرى يحذر من أمطار غزيرة على محافظات الجمهورية بدءًا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مركز التنبؤ بالأمطار، بوزارة الموارد المائية والرى، من سقوط أمطار يومى الأربعاء والخميس المقبلين، مطالبا كافة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.

وأوضح المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري و شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

وأضاف المركز أن التنبؤات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة الأربعاء على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري و شمال سيناء وقد تصل إلى القاهرة.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة إلى لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي باستثناء مطروح حيث يكون الطقس باردًا هناك، لطيف على باقى المناطق شمال ووسط الجمهورية، دافئ جنوبًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.

كما تسود أجواء مشمسة إجمالًا على أغلب المناطق يتخللها تشكل للسحب على مناطق شمال غرب الجمهورية يصاحبها هطول الأمطار هناك قد تغزر ليلًا و تصل لمناطق متفرقة من الساحل الشمالى الغربى، و تمتد السحب لأجواء المناطق الداخلية من شمال الجمهورية بتقدم ساعات النهار.

وعن حركة الرياح فهى معتدلة إجمالًا، يزداد نشاطها تدريجيًا بتقدم ساعات النهار و حلول المساء على مناطق شمال غرب الجمهورية.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر ، فيكون البحر المتوسط معتدلا و يميل للاضطراب تدريجيًا أمام الساحل الشمالي الغربي و يشتد اضطرابه هناك ليلًا ، و البحر الأحمر معتدلًا وملائمًا للأنشطة البحرية.

كما تتشكل الشبورة في وقت لاحق من الليلة على شمال ووسط سيناء ، مناطق من شمال الجمهورية وذلك امتدادًا لصباح الغد، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.