شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: إعلان حالة الطوارئ استعدادا للطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاثنين، حالة الطوارئ، ورفع درجات الاستعداد بكل قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة الثلاث (السويس والإسماعيلية وبورسعيد)، وذلك استعدادا للطقس السيئ، وتحسبًا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وعقد رئيس شركة مياه القناة، اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة للطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاث، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأكد عصمت أنه تم مراجعة خطة انتشار سيارات شفط المياه، وعربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات في كل قطاعات الشركة «التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات»، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

وأشار إلى أن الشركة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.