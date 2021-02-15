شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي وسط الإسكندرية، الإثنين، حملة تموينية مكبرة لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسعار.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفات تموينية، بواقع محضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضر جنحة عدم حمل شهادة صحية؛ وتحرير 5 محاضر جنح صحية، بواقع 3 عدم توافر الاشتراطات الصحية، ومحضري عدم حمل شهادة صحية، وسحب 4 عينات أغذية للتحليل.

وأضاف رئيس حي وسط ان الحملة أجرت التفتيش على 7 منشآت بمعرفة الأمن الصناعي، وتم ضبط 7 مخالفات، لعدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق وعدم تقديم خطة طوارئ للمنشاة وتحرير 7 محاضر مخالفات.

وأشار يوسف إلى المرور على 13 منشأة بمعرفة تفتيش التأمينات، وتم حصر 31 عاملا، لفحص ومراجعة موقفهم التأميني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، فضلا عن ضبط 11 حالة إشغال متنوعة وتم تحرير المحاضر اللازمة.

حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق وسط الاسكندرية- صور

حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق وسط الاسكندرية- صور

حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق وسط الاسكندرية- صور

حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق وسط الاسكندرية- صور

حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق وسط الاسكندرية- صور

حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق وسط الاسكندرية- صور

حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق وسط الاسكندرية- صور