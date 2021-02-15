شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تستعرض إنجازات إدارة الفيروسات الكبدية بقنا لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائي، بقيادة الدكتور أسامة الدسوقي، قدمت العديد من الخدمات الصحية خلال 2020.

وأوضح تاوضروس أن الخدمات شملت تحصين 280 طفلًا حديث الولادة لأمهات مصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي B فور ولادة الطفل، وتحصين 20 شخصًا من الفريق الطبي بالمصل المضاد لفيروس B، وذلك عقب الوخز من مريض مصاب بفيروس B، وتطعيم 450 شخصًا مخالطًا لمريض مصاب بالالتهاب الكبدي B، إضافة إلى تطعيم 180 مريضًا من مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس B بالمستشفيات الحكومية.

وأضاف أنه تم عمل 4 ورش عمل لـ 160 فردًا من العاملين بالقطاع الطبي، وذلك لتدريبهم على إجراءات مكافحة العدوى والحقن الآمن وطرق التعامل الصحيحة مع مرضى الالتهابات الفيروسية الكبدية.

وذكر الدسوقي أنه قد تم خلال العام تطعيم 166 شخصًا من الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيى معامل من الأشخاص الأكثر عُرضة للدم ومشتقاته بالمستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد برعي، مسؤول إدارة الفيروسات بالمديرية، أن الإدارة نجحت خلال 2020 من الحصول على موافقة إدارة الفيروسات الكبدية بالوزارة وذلك لتطعيم مخالطي مرضي الالتهاب الكبدي الفيروسي B والذين هم أقل من 25 عاما وقد تم بالفعل تحصين 196 شخصًا مخالطًا، كما تم الحصول على موافقة الوزارة لتطعيم مرضى الغسيل الكلوي بالمراكز الخاصة، وتم بالفعل تطعيم 142 مريضًا خلال العام.