شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بكفر صقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية على المنشآت الطبية بمركز ومدينة كفر صقر، تم خلالها المرور على مستشفى كفر صقر المركزي، والمركز الطبي، ودار إيواء الأطفال بكفر صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأعمال التطوير التي تجري بها.

بدأت الجولة بالمرور على مستشفى كفر صقر، تفقد وكيل الوزارة خلالها أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، وإنشاء مبنى إضافي لتوسعة قسم الكُلى، ويضم العيادات الخارجية، وناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى الخطة الزمنية للانتهاء من المبنى الجديد، وخطوط السير للمداخل والمخارج، وبعض المقترحات للوصول إلى أفضل تصور لتوسعة أقسام طبية أخرى.

ووجه بإنشاء قسم لجراحات الوجه والفكين بالمستشفى فور الانتهاء من المبنى، كما تفقد الأقسام الطبية وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم الواقيات الشخصية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكلى.

وحرص على الاستماع إليهم، موجهاً مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تم التأكد من الصيانة الدورية لماكينات الغسيل الكلوي، ومحطة معالجة المياه، موجها بأعمال التطهير والتعقيم والجرد للأقسام الطبية، وخاصة العناية المركزة.

ثم توجه وكيل الوزارة لزيارة المركز الطبي بكفر صقر، تفقد خلالها أماكن تقديم خدمات الرعاية الأولية، والمبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين وصحة المرأة، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وأثنى على النظافة العامة للمركز، موجهاً مدير الإدارة الصحية برفع كفاءة دورات المياه، وتطوير واستغلال بعض الغرف الموجودة بالمركز الطبي.

وفي نهاية الزيارة، وفي لفتة إنسانية، قام وكيل وزارة الصحة بالاطمئنان على الأطفال المودعين بدار إيواء الأطفال، وعلى الرعاية الصحية وغير الصحية لهم، وقام بتقديم بعض الحلوى لهم، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على رعاية هذه الأطفال، وعلى جهودهم المخلصة المبذولة في هذا العمل الإنساني.