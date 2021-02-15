شكرا لقرائتكم خبر عن محاور مرورية وميادين جديدة بشارعي الجلاء والمحكمة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة بشارعي الجلاء والمحكمة، رافقه خلالها اللواء محمد الالفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام، والعميد ايهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء باسم العطار، نائب مدير الأمن.

وخلال الجولة أكد المحافظ على الشركة المنفذة لأعمال التطوير والشعبة الهندسية بسرعة الانتهاء من استكمال الميدان وتخطيط وعمل محاور مرورية لمداخل ومخارج الشوارع بالمنطقة لتسهيل الحركة المرورية ومنع ازدحام وتكدس السيارات أوقات الذروة، مشيرا إلى سرعة استكمال شبكة وبالوعات صرف الامطار بشارع الجلاء واعمال الرصف والتجميل والانارة العامة بالمناطق التي يتم تطويرها.

واشار على رئيس الحي برفع أي اشغالات أو مخلفات تعرقل العمل والاهتمام بالنظافة العامة.

كما تفقد مبني المركز التكنولوجي والخدمات لمحافظة السويس الذي يتم انشاءه بشارع الجلاء ويشمل قاعة اجتماعات كبري تليق بمحافظة السويس ومركز تكنولوجي متكامل لخدمة أبناء السويس اسوة بباقي المحافظات.

رافق المحافظ في الجولة كلا من المهندسة فاتن عبدالغني رئيس حي السويس والمهندس عبدالصمد احمد مدير عام الاسكان والمهندسة مديحة صديق مدير عام الطرق ومهندسي الشعبة الهندسية وادارات المرور والتجميل والحدائق والإدارات الهندسية بحي السويس والشركات المنفذة للأعمال.

محاور مرورية وميادين جديدة بشارعي الجلاء والمحكمة بالسويس

محاور مرورية وميادين جديدة بشارعي الجلاء والمحكمة بالسويس

محاور مرورية وميادين جديدة بشارعي الجلاء والمحكمة بالسويس

محاور مرورية وميادين جديدة بشارعي الجلاء والمحكمة بالسويس