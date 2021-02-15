شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشهد ختام دوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ختام بطولة دوري مراكز الشباب للموسم الحالي بنسخته الثامنة، بين مركز شباب كفر مجر، ومركز شباب كفر الشيخ على ملعب نادى سخا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي فاز فيها مركز شباب كفر الشيخ على مركز شباب كفر مجر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب.

وسلم محافظ كفر الشيخ ميداليات المركز الثالث لفريق مركز شباس الملح، والمركز الثاني لمركز شباب كفر مجر، وميداليات المركز الأول لفريق مركز شباب كفر الشيخ، كما كرم حكام المباراة والمراقبين، مقدماً التهنئة لفريق مركز شباب كفر الشيخ والذي سيمثل المحافظة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية .

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن دوري مراكز الشباب مر بمراحل عديدة أولها التصفيات التمهيدية بمشاركة 119 مركز شباب على 15 ملعب بمشاركة ما يزيد عن 2300 لاعباً، وتم تصعيد 24 فريق لخوض مباريات بطولة الدوري، ليسجل هذا الموسم 136مباراة بعدد أهداف 503 هدفاً صحيحاً، حقق به فريق كفر مجر أقوى هجوم، وكفر الشيخ أقوى دفاع، شارك به 408حكم مباراة .