شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يشرف على تطوير ميدان المحطة بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مبادرة تحسين الصورة البصرية للفراغات العامة والميادين بمحافظات الجمهورية، قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الجهاز قام بالإشراف على تطوير ميدان المحطة بطنطا، وذلك بالتعاون مع محافظة الغربية، برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ونفذت المحافظة مشروع التطوير الذي وضعه الجهاز القومي للميدان، ومحطة قطار طنطا التراثية التي تم التعامل معها طبقًا لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للحفاظ على التراث الحضاري والمعماري، وتم إعادة صياغة الفراغ العام بالميدان، وتنسيق حركة المشاة والحركة المرورية، وكذلك التشجير والإنارة وأعمال الرصف وتطوير كل عناصر فرش الفراغ العام للميدان، وإزالة التعديات حول محطة القطار التراثية وإعادتها لسابق عهدها، كما تم الأخذ في الاعتبار تنظيم أكشاك البيع بالميدان، والمحطة وتطويرها بشكل حضاري يعود بالنفع على أصحابها ومتلقي الخدمة منها.

وراعى مشروع التطوير رفع القيمة الجمالية والحضارية للميدان والمحطة بما يحقق عائد اقتصادي، وقيمة حضارية ويأتي ذلك في إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة الميادين على مستوى محافظات الجمهورية.