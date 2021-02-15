شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 4 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، الإثنين، 4 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس. وأضاف شوكة أن إجمالي حالات الإصابة 301 حالة، وبلغت الوفيات 99 حالة، بينما بلغ الشفاء 1662 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار شوكة إلى حجز 5 حالات للعلاج بالمستشفيات و76 تحت العزل المنزلي.