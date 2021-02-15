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شمال سيناء تسجل 4 حالات شفاء من فيروس كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 4 حالات شفاء من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، الإثنين، 4 حالات شفاء جديدة من .

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس. وأضاف شوكة أن إجمالي حالات الإصابة 301 حالة، وبلغت الوفيات 99 حالة، بينما بلغ الشفاء 1662 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار شوكة إلى حجز 5 حالات للعلاج بالمستشفيات و76 تحت العزل المنزلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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