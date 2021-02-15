شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد مكتبة مصر وبوابة السوق القديم وجدارية بشارع الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، مكتبة مصر العامة بشارع بورسعيد.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية دور المكتبة في رعاية الموهوبين واكتشافهم وتنمية مهاراتهم واستغلال كل ما لديهم من قدرات ومواهب، وذلك لتقديم أفضل نماذج مشرفة تفتخر بها المدينة وتنهض بها المحافظة، موجهة بضرورة إنجاز الأعمال بداخل قاعات الأنشطة ليستفيد منها الشباب والأطفال.

وأوضح رئيس مدينة القصير، أن مكتبة مصر العامة تعد صرحًا ثقافيًا حظيت به المدينة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل النهوض بكل القطاعات وخاصة قطاع الثقافة لما يتضمنه الارتقاء بالعقول وتنمية المواهب واستغلالها بالشكل الأمثل.

وقامت نائب المحافظ ورئيس مدينة القصير بالمرور على بوابة السوق القديم وجدارية بشارع الجمهورية، حيث أشادت النائبة بالمجهودات المبذولة من قبل رئيس مدينة القصير في عودة الوجه الحضاري للمدينة والحفاظ على الطابع الأثري للمنطقة.

وقال رئيس المدينة، إن خطة التطوير التي استهدفتها الوحدة المحلية لرفع كفاءة وتطوير الشوارع جاءت بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين والوافدين من المدن والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل الحفاظ على تاريخ وتراث المدينة العريق.

وفي نهاية الجولة، تفقدت الدكتورة يسرا عطية، واللواء عادل نصر، الكورنيش بشارع بورسعيد، حيث أعربت النائبة عن سعادتها بوجود متنفس قيَّم لأهالي المدينة لم يتواجد ببعض المحافظات بتلك الصورة الحضارية.