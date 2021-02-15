شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالسويس تنقذ رجلاً وسيدة مسنين بعد تعطل المصعد بهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقد رجال الحماية المدنية، في السويس، رجل وسيدة مسنين، تعطل بهما المصعد داخل إحدى العمارات السكنية، بحي فيصل.

وكان العميد سامح بسيم، مدير إدارة الحماية المدنية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعطل مصعد داخل عقار سكني بمدينة السلام 1، وبداخله رجل وسيدة مسنين كانا في طريقهما للدور الخامس بالعقار.

وعلى الفور انتقل العقيد إكرامي خير الدين، وكيل إدارة الحماية المدنية، على رأس فرقة من رجال الإطفاء، وتعاملوا مع الموقف إذ جرى سحب المصعد لأقرب دور وفتح باب الكابينة، وإخراج كلا من سليم إبراهيم سليم 73 عاما، وإحسان مصطفى سيد نصار 67 عاما.

ووجه الرجل والسيدة وسكان العقار، الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة استجابتهم للبلاغ وتحرير ذويهم من المصعد المعطل.

الحماية المدنية بالسويس تنفذ رجل وسيدة مسنين بعد تعطل الاسانسير بهما