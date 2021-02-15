شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للترجمة يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي للترجمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الدورة الثانية عشرة من جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة ،جائزة الشباب للترجمة في دورتها التاسعة وجائزة الترجمة العلمية في دورتها السادسة.

تقبل الأعمال المقدمة من الأفراد وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين «علمًا بأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم».

وتشترط الجوائز أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في أحدى دور النشر المصريةي، وان يكونالعمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية وأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية

كما يشترط أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة

يجب أن يختار المتقدم جائزة واحدة من الجوائز الثلاث لكي يتقدم لها وبعمل واحد

ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في اوقت نفسه.

كما لا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل ؛التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنواتل ولايجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاويأ وألايزيد عمر المتقدم لنيل جائزة الشباب وقت التقدم عن 40 عامًا

وعن الأوراق والوثائق المطلوبة فتضم نموذج المشاركة في الجائزة

تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد عن ألف كلمةس بالاضافة إلى سيرةذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لجائزة الشباب وصورةمن موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة وثلاثنسخ مصورة من العمل الأجنبي،وخمسة أصول من العمل المترجم .

تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بادارة التدريب والجوائز يوميًا اعتبارًا من 1 مارس وحتى 15 أبريل يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت.

جدير بالذكر أن الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة يحصل على مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير ،بينما يحصل الفائز بحائزة الشباب للترجمة على مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير،أما الفائز بجائزة الثقافة العلمية فيحصل على مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير