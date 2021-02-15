شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يجتمع مع مسؤولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الإثنين مع مسئولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية

ونبه وكيل الوزارة خلال الإجتماع على مسئولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية بتوجيه مديري المدارس بعمل إذن إضافة وكشف تفريغ الوجبات الشعرية ليكون مطابقاً مع إحصائية الغياب وموقع من قبل لجنة التغذية بكل مدرسو بالاسم الثلاثي من أصل وصورة مع تسليمها للمندوب الخاص بكل مورد قبل اليوم الخامس من الشهر التالي .

وأكد سلامة كذلك خلال الإجتماع على مسئولي التغذية بالإدارات بضرورة توافر كافة الشروط الصحية في مخازن المدارس لضمان المحافظة على الوجبات الغذائية المدرسية مع مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية المتعارف عليها وتوافر كافة عوامل الصحة السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.