شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إغلاق عدة مناطق بسانت كاترين بسبب الأحوال الجوية وتساقط الثلوج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، غلق بعض مناطق الزيارة بالمدينة ومنها جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، ووادي طلاح، ووادي التلعة، وكافة المناطق الجبلية على مدار يومين، اعتبارًا من الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 16 فبراير وحتى الخميس الموافق 18 فبراير الجاري، نظرا لتوقعات الأحوال الجوية بتساقط الثلج على المدينة خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له، أن الغلق لا يشمل المناطق السياحية ومناطق الزيارة التي توجد داخل المدينة، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة، للتعاون والتنسيق فيما بينهم خلال هذه الفترة.

فيما أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بموجة من الطقس السيئ خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ، جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكافة المدن للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظات خلال الفترة القادمة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات الخدمية، والتأكيد على دعم مدينة سانت كاترين بكميات إضافية من المواد البترولية، والسلع الغذائية تحسبًا لحدوث أي طوارئ بها، ونشر معدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق تساقط الأمطار وإحداثيات السيول المحددة ضمن خطة مجابهة الأزمة.

وأشار إلى التأكيد على جميع رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية لمخرات السيول لتطهيرها والتأكد جاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الدولية الواقعة في نطاق كل مدينة، والطرق والرئيسية والفرعية بالمدن، والتحرك السريع من قبل كافة الجهات لشفط تراكمات المياه من الأماكن التي تتعرض للأمطار أو السيول حتى لا تتعرض المدن لأزمات في حركة المرور بالشوارع.