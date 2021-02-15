شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 543 مخالفة مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لمرور محافظة أسوان، الإثنين، حملاتها المرورية اليومية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 543 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط توك توك وتورسيكل بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 184 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 77 حالة لعدم قبول التصالح، و106 مخالفة تجاوز للسرعة، و64 مخالفة متنوعة، وضبط 3 سائقين للقيادة تحت تاثير المخدر.