شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الدورة التدريبية «ابدأ مشروعك» لريادة الأعمال بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مديرية الشباب والرياضة، الإثنين، فعاليات الدوره التدريبية «أبدا مشروعك» SYB برعاية الدكتور أشرف، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف القيادات التنفيذية بالمديرية، والتى تهدف لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال للقضاء على مشكلة البطاله ودعم وإعداد الشباب لسوق العمل.

وقال حفنى بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، في تصريحات صحفية، إن المديرية ممثلة في ( إدارة المشروعات وتدريب الشباب) نفذت دوره تدريبيه «ابدا مشروعك SY B» لمدة ٤ ايام بنادى التجديف.

وأوضح أنه قام بالتدريب كوكبة من المتخصصين ومنهم: أحمد المصرى، بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وحسن عبدالباسط، مديرية الشباب بسوهاج، وعرفه الرملى ( جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالأقصر، وبإشراف فريق عمل الإدارة.

وأشار إلى أنه في ختام الدورة أقيم معرض لمنتجات الشباب أصحاب المشاريع وتم تقديم كل الدعم لهم من قبل القيادات المختلفة بالمديرية، وحثهم على المزيد من الابداع والابتكارات.