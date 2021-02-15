شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. انطلاق قوافل الصحة الإنجابية بقرى شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية، قوافل للصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي» لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات بالقرى والمناطق المحرومة.

وقالت الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إن القوافل انطلقت وتستهدف قرى «الأحراز والشوبك وكفر شبين» بإدارة شبين القناطر ضمن مبادرة الرئيس (حياة كريمة).

وأضافت مدير تنظيم الأسرة أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى، وتستهدف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات في الفئة العمرية من 15- 49 عامًا.

وتتضمن القوافل أيضًا توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.