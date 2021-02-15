شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه، وحرص على الاستماع للمرضى، موجهاً بحل أي مشكلات على الفور.

وتفقد المحافظ، المركز المخصص للقاح كورونا للمواطنين بعد تطويره، تمهيداً لبدء العمل به فور وصول اللقاح من وزارة الصحة، وحصول المواطنين على اللقاح بعد التسجيل على المنظومة، كما تفقد عدداً من أقسام المستشفى، لمتابعة مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى، مشدداً على ضرورة النظافة العامة للمكان والعاملين فيه، حرصاً على سلامة الأطقم الطبية والمرضى.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، جاء بعد تزويده بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة نحو 2 مليون جنيه، وأبرزها جهاز أشعة تليفزيونية، ومنظار الرمد، إضافة إلى جهاز «الفاكو» الذي يستخدم لاجراء عمليات المياه البيضاء، وهو لم يكن موجودا من قبل، وكان المرضى يضطرون إلى السفر إلى المحافظات المجاورة لإجراء هذه العمليات، لكن من اليوم متاح إجراؤها في مستشفى الغردقة العام، للتيسير على المواطنين.