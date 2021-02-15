شكرا لقرائتكم خبر عن بيت ثقافة أبوسليم ببني سويف يعقد محاضرة عن الغذاء الصحي وعلاقته بجسم الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقام بيت ثقافة أبوسليم التابع لمديرية الثقافة ببني سويف محاضرة بعنوان «علاقة المناعة بالغذاء الصحي» حيث أكد مسؤول النشاط في المحاضرة على ضرورة تناول الأغذية التي تحفز الجهاز المناعي ليحصل الجسم على احتياجاته المطلوبة وبعض النصائح لتقوية جهاز المناعة ومنها شرب الماء باستمرار، وتناول بعض الأغذية التي تحتوى على فيتامين ج وسي الموجودة في الحمضيات كالبرتقال واليوسفي والليمون وبعض الخضراوات.

تاتى تلك المحاضرات في اطار محاضرات التوعية والتثقيف التي تقوم بها هيىة قصور الثقافة في فروعها على مستوى القطر المصرى من اجل توعية المرتادين بأهمية الغذاء الصحى لجسم الانسان .