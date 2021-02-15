شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن انعقاد لجنة القيد لجدول المشتغلين 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين، عن انعقاد لجنة القيد، الثلاثاء الموافق 23 فبراير، للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين للذين أمضوا المدة القانونية فى جدول تحت التمرين.

يذكر أن نقابة الصحفيين، أكدت من قبل أنه فى ظل الإجراءات التى تتخذها النقابة لحماية أبنائها من انتشار فيروس كورونا وتحملها هذه المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ضمائرنا وأمام أعضاء النقابة، قرر مجلس النقابة التجديد التلقائى للعام الجديد (2021) لكل الزملاء المشتركين فى مشروع العلاج للعام الماضى (2020) وأسرهم، وكذلك تجديد كارنيه عضوية النقابة.

وأضافت نقابة الصحفيين أنه يمكن للمشتركين الجدد استخدام خدمة مشروع العلاج والحصول على استمارات التحويل الطبية بمجرد التواصل مع موظفى العلاج حتى يقوم بالاشتراك، مشيرة إلى أن أى تغيير بالمستندات أو العناوين للمشتركين بجدول المعاشات أو الوفاة مخصص لهم وحدهم هذا الرقم عبر الواتساب: 01095118336.