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وزيرة الصحة: نقل سيدة تعانى من شلل نصفى لمستشفى الشيخ زايد للعلاج على نفقة الدولة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نقل السيدة عواطف محمود عبد العزيز، والتي تعاني من "شلل نصفي" إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لبدء تلقى العلاج اللازم على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مناشدة نجلتها الطفلة "شهد عصام" التى تعول أسرتها بمحافظة الفيوم للتدخل لعلاجها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن السيدة "عواطف" المقيمة بقرية كوم أوشيم مركز طامية بمحافظة الفيوم، تبلغ من العمر 45 عامًا، وتعاني من شلل نصفى، لافتًا إلى أنه تم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى بمحافظة القاهرة.

وأضاف "مجاهد" أنه جار مناظرة الحالة الصحية للسيدة "عواطف" من قبل استشاريين فى تخصصات المخ والأعصاب، والجراحة، الباطنة، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية، لبدء تلقى العلاج اللازم حسب تقييم الحالة الصحية على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية لـ "عواطف" عن كثب وما يتم تقدميه له من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دورى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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