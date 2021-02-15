بسبب مشاجرة مع والدتها.. الأمن يعيد فتاة العاشر من رمضان المتغيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من إعادة فتاة العاشرة من رمضان المتغيبة، وتبين بأن خلافات أسرية مع والدتها وراء تركها المنزل

كان قسم المتابعة الأمنية رصدت تداول فيديو نشرته إحدى المنظمات متضمناً مناشدة أسرة إحدى الفتيات بمساعدتهم في العثور عن نجلتهم عقب تغيبها عن المنزل.

وبالفحص تبين قيام شقيقة الفتاة المشار إليها بتقديم بلاغ بقسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية بغياب شقيقتها عن المنزل ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالتسبب في غيابها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة ، وتبين تركها للمنزل بمحض إرادتها لتصاعد خلافاتها مع والدتها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها لأهليتها عقب أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها.