شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر تشغيل مواعيد قطارات جديدة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ وهي تشغيل قطارين بين القاهرة وبيلا إبتداءً من يوم 15/2/2021

واضافت في بيان لها انه تقرر ايضا تعديل تركيب بعض القطارات لعربات محسنة على بعض الخطوط. وهي :-

أولا :الخدمة الجديدة (روسي )

اعتبارا من يوم 15/2/2021

-تشغيل قطار 1157 القاهرة / بيلا ميعاد القيام 19.10 ميعاد الوصول 22.55

اعتبارا من يوم 16/2/2021

-تشغيل قطار 1156 بيلا / القاهرة ميعاد القيام 5.30 ميعاد الوصول 9.45

ثانيا: يترتب على تشغيل الخدمة الجديدة تعديل مواعيد بعض القطارات وهي :

1- قطار 501 طنطا/ شربين ميعاد القيام 20.45 ميعاد الوصول 00.25

2- قطار 508 شربين / قلين ميعاد القيام 21.30 ميعاد الوصول 00.15

3- قطار 71 طنطا / المنصورة ميعاد القيام 20.20 ميعاد الوصول 21.50

4- قطار 470 دمنهور / طنطا ميعاد القيام 19.15 ميعاد الوصول 23.10

ثالثا: تعديل تركيب بعض القطارات لعربات محسنة ومميزة على بعض الخطوط وفي نفس مواعيدها الحالية وبيانها كالآتي :

اولا: خط القاهرة / الزقازيق / المنصورة والعكس ( عربات مميزة )

اعتبارا من يوم 15/2/2021

• قطار 393 القاهرة / المنصورة ميعاد القيام الساعة 17.40 ميعاد الوصول 22.40

اعتبارا من يوم 16/2/2021

• قطار 330 المنصورة / الزقازيق ميعاد القيام الساعة 6.05 ميعاد الوصول 8.10

• قطار 1418 الزقازيق / القاهرة ميعاد القيام الساعة 14.05 ميعاد الوصول 16.45

ثانيا: خط الزقازيق / الصالحية والعكس ( عربات مميزة )

• قطار 177 الزقازيق / الصالحية ميعاد القيام الساعة 9.55 ميعاد الوصول 11.25

• قطار 187 الصالحية / الزقازيق ميعاد القيام الساعة 11.40 ميعاد الوصول 13.10

ثالثا: خط طنطا / قلين / دمنهور والعكس ( عربات محسنة)

• قطار 461طنطا / دمنهور ميعاد القيام الساعة 6.50 ميعاد الوصول 10.00

• قطار 451طنطا / قلين ميعاد القيام الساعة 14.55 ميعاد الوصول 16.10

• قطار 462 دمنهور / طنطا ميعاد القيام الساعة 11.25 ميعاد الوصول 14.00

رابعا: خط طنطا / قلين / شربين والعكس ( عربات محسنة )

• قطار 497 قلين / شربين ميعاد القيام الساعة 17.15 ميعاد الوصول 19.40

• قطار 502 شربين/ طنطا ميعاد القيام الساعة 20.20 ميعاد الوصول 00.20

خامسا: خط القاهرة / الخطاطبة / ايتاي البارود والعكس ( عربات محسنة )

• قطار 660 وردان / القاهرة ميعاد القيام الساعة 4.20 ميعاد الوصول 5.55

• قطار 678 ايتاي البارود / القاهرة ميعاد القيام الساعة 11.45 ميعاد الوصول 14.20

• قطار 686 ايتاي البارود / القاهرة ميعاد القيام الساعة 15.50 ميعاد الوصول 19.10

• قطار 698 ايتاي البارود / وردان ميعاد القيام الساعة 00.10 ميعاد الوصول 1.50

• قطار 669 القاهرة / ايتاي البارود ميعاد القيام الساعة 7.15 ميعاد الوصول 10.00

• قطار 677 القاهرة / ايتاي البارود ميعاد القيام الساعة 11.40 ميعاد الوصول 14.55

• قطار 695 القاهرة / ايتاي البارود ميعاد القيام الساعة 21.10 ميعاد الوصول 00.35